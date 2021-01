Чалханоглу прибра месечната награда в Серия "А"

Плеймейкърът на Милан Хакан Чалханоглу беше обявен за Най-добър играч за месец декември в Серия "А" на базата на статистически данни между 10-ия и 14-ия кръг в италианския елит. Така той стана вторият играч на "росонерите", който печели месечна награда през този сезон след Златан Ибрахимович през октомври. Капитанът на Аталанта Алехандро Гомес беше най-добър през септември, а суперзвездата на Ювентус Кристиано Роналдо - през ноември. Турският национал ще получи приза си непосредствено преди утрешния сблъсък с "бианконерите".

"Хакан Чалханоглу със сигурност е едно от големите действащи лица в нашето първенство и през тази първа част от сезона той се утвърди като решаващ играч. Техническите му качества, играта на високо ниво и способността му да помага на своите съотборници са истинска добавена стойност за Милан, както се вижда от 5-те асистенции, постигнати през декември от халфа на "росонерите"", заяви Луиджи Де Сиерво, който е изпълнителен директор на Серия "А".

Technical efficiency performance at 95%

He completes above 50% of high-difficulty passes, with an offensive-aggressiveness index at 95%

