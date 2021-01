Пиоли: Мачът с Ювентус е важен, но сезонът е маратон

Наставникът на Милан Стефано Пиоли заяви, че утрешният сблъсък с Ювентус е труден и важен, но не и решителен, тъй като остават да се изиграят още много срещи до края на сезона.

"Очаквам да видя развиващ се Юве. Те трябваше да тръгнат по нов път, така че е нормално да имат малък спад, но са труден противник. Юве са силни, но ще се изправят срещу Милан, който също е силен и подготвен. Има много статистика, която показва колко добре се справяме. Винаги си поставяме малки цели. Утре искаме да се опитаме да победим и Юве. Милан - Ювентус винаги е голям мач. Той е важен и го знаем. Сезонът обаче е маратон, а това е само един двубой - важен, но не и решителен. Искаме да изиграем силен мач, знаейки, че ще срещнем трудности в него.

Златан Ибрахимович е по-добре, справя се с тренировките, но утре ще отсъства. Рафаел Леао израства, неговите характеристики не са като тези на Ибра и затова трябва да разберем как да го използваме. В него виждам голямо желание за израстване и подобряване. Дали йерархията в Серия "А" се е променила? За нас - да, имаме 17 точки повече в сравнение с миналата година. Поели сме по правилния път, но не можем да си говорим за решителен мач в 15-ия кръг. За нас всички срещи са от решаващо значение.

Pioli: "I scolded Ibrahimovic for that video he posted because you sent me many messages asking about his recovery. He is feeling better, he is working well. But he will not be there tomorrow."