НБА Кевин Дюрант няма да играе около седмица заради контакт със заразен с коронавирус 05 януари 2021 | 16:39 - Обновена



View this post on Instagram A post shared by Jose Rodriguez (@basketpordentro)

Санитарните протоколи в Националната баскетболна асоциация са много строги и няма да позволят на бившия носител на приза за "Най-полезен играч" да се завърне на терена в близките дни, макар самият той вече да прекара заболяването и в момента да дава отрицателни тестове.

This is part of NBA's return-to-play process and protocol amid the coronavirus pandemic -- with certain people (players, coaches, staffers) quarantining for seven days when exposed. Durant set to be sidelined the next seven days. https://t.co/z05GLC1ZXw — Shams Charania (@ShamsCharania) January 4, 2021

От Бруклин вече обявиха, че Дюрант няма да играе в мача с Юта Джаз тази вечер, а почти сигурно той ще пропусне и дербито с лидера в Източната конференция Филаделфия 76-ърс в четвъртък, както и гостуването на Мемфис Гризлис в петък. Реалиситно е да се очаква, Дюрант ще играе или при домакинството на Оклахома Сити Тъндър в неделя, или при домакинството на Денвър Нъгетс идния вторник.



За шест мача този сезон Дюрант има средни показатели от по 28,2 точки, 7 борби и 4,8 асистенции.

