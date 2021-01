Джесика Дигинс спечели старта на 10 км от "Тур дьо ски" в Тоблах (видео + снимки)

Джесика Дигинс (САЩ) спечели интервалния старт на 10 километра свободен стил от веригата по ски-бягане "Тур дьо ски" в италианския зимен център Тоблах.

View this post on Instagram

1-2 strike again by Jessie Diggins and Rosie Brennan! Ebba Andersson completes the podium of todays 10km F interval start in beaufigul Toblach #fiscrosscountry #tourdeski2021 #tourdeski NordicFocus pic.twitter.com/AOwvIjagti