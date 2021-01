Юве и Интер искат Жиру, но той решил да остане в Челси

Нападателят на Челси Оливие Жиру е взел решение да остане на "Стамфорд Бридж" до края на сезона, пише журналистът Никола Скира в "Туитър".

Olivier #Giroud wants to stay at #Chelsea. #Juventus and #Inter have asked info to his agent (Michael Manuello), but the french striker has chosen to stay with #Blues until the end of the season. #transfers #CFC