Аякс иска да си върне Ериксен?

Все още липсват оферти за плеймейкъра на Интер Кристиан Ериксен, съобщава "Скай Спорт Италия". Клубът обаче продължава да се надява, че ще успее да го продаде през този трансферен прозорец.

Междувременно, появиха се двама нови кандидати за играча. Това са Уулвърхамптън и Аякс, които вече са се свързали с неговите агенти. Ериксен вече е играл за амстердамския гранд в периода 2009 - 2013 година. Тогава той стана трикратен шампион на Нидерландия с тима, за който изигра 163 мача с 32 гола и 65 асистенции. След това той премина в Тотнъм, откъдето пристигна на "Джузепе Меаца" преди година.

