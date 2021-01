ММА Дейна Уайт рекламира UFC 257 със страхотно видео 05 януари 2021 | 13:52 - Обновена Прочетена 367 0



Президентът на UFC, Дейна Уайт направи поредната голяма реклама на събитието UFC 257 , което ще е първото голямо събитие за 2021 година. На 23-ти януари организацията се завръща в Абу Даби на остров Яс, за да даде голямо зрелище на феновете. В главната битка на галавечерта ще видим голямата звезда Конър Макгрегър. Той ще направи реванш с Дъстин Поарие, но този път в лека категория.



Двамата атлети се промениха много от първата им битка, в която "The Notorious" нокаутира "The Diamond" за по-малко от 2 минути. Конър и Дъстин пожънаха големи успехи и двамата успяха да станат шампиони. Сега залогът е голям, защото победителя ще получи шанс за титлата в категорията. Ето го видеото от Дейна: UFC is BACK on Fight Island, Abu Dhabi in 12 days!!!!! I'm PUMPED#InAbuDhabi @visitabudhabi pic.twitter.com/A0SssIDfHD — danawhite (@danawhite) January 4, 2021 mma.bg Дейна УайтUFC 257mma.bg

