Арсенал потвърди изходящия трансфер

Младежкият национал на Франция също така беше оставен извън състава за турнира Лига Европа.



"Уилям преживя много предизвикателства през миналата година, като времето му на терена беше ограничено заради контузия и ранното завършване на френското първенство поради пандемията. Така че заедно с него решихме, че прекарването на остатъка от сезона под наем в Ница е най-добрият начин да се развива, каза техническият директор на Арсенал Еду.



William Saliba has joined Ligue 1 side Nice on loan for the remainder of the season