Сър Алекс Фъргюсън за новата борба, която поведе, за ВАР и Манчестър Юнайтед

Легендата на Манчестър Юнайтед сър Алекс Фъргюсън навърши 79 години в навечерието на новата година (роден е на 31 декември 1941 година). Шотландецът се оттегли през 2013-а година след 13 спечелени титли, две Шампионски лиги и още редица големи трофеи, за да превърне “червените дяволи” един от най-успешните тимове последните десетилетия.

Сега обаче той се присъединява към друга легенда на британския футбол - Кени Далглиш и двамата ще се съсредоточат върху друга голяма битка извън футболния терен, а именно все по-честите проблеми на бивши футболисти с деменцията, която наскоро отне някои от значими фигури в британския футбол.

Освен това Фъргюсън не подмина и други теми като ВАР, представянето на Манчестър Юнайтед под ръководството на Оле Гунар Солскяер и последните значими действия свързани с благотворителността на Маркъс Рашфорд, който поведе борба с правителството за осигуряване на безплатна храна на учениците от бедни семейства.

За деменцията

“Мисля, че когато аз и Кени (Далглиш) сме на една и съща платформа може да очаквате искри, шегува се шотландецът за своя сънародник. Това очевидно е проблем, които се вижда във футбола. Джеф Астъл, Мартин Пийтърс, Рей Уилсън. Юнайте също претърпя удар в това отношение със загубите на Бил Фоулкс и Ноби Стайлс. Адски тъжно е. Боби не бе добре от известно време (Боби Чарлтън бе диагностициран с деменция преди няколко месеца). Портите са отворени със смъртта на Ноби и диагнозата на Боби. Те са огромни фигури и случващото се трябва да ни накара да се замислим. Не знам какво прави Асоциацията на професионалните футболист, но Асоциацията на мениджърите е много загрижена по този повод,” заявява Фъргюсън и добявя своя личен опит от времето си на централен нападател.

“Това бяха кожени топки и когато се напояха с вода, беше сякаш удряш гюле. Много тежка работа. Удрял съм много такива топки, но слава Богу, това още не ми се е върнало. Трябва да видим какво може да направим по въпроса. Футболът и футболните хора трябва да обърнат внимание на тази ситуация,” завършва темата шотландецът и дава кратък, но описателен коментар на системата за видеонаблюдение, която трябва да асистира на съдийските бригади.

ВАР

“Абсолютно бедствие. Гледах мача на Лийдс и Бърнли миналата седмица. Отмениха гол на Бърнли, защото техният играч бе фаулиран от вратаря, направо невероятно,” възмущава се Фъргюсън и се обръща към своя бивш тим Манчестър Юнайтед, коментирайки накратко случващото се под ръководството на неговия бивш възпитаник Оле Гунар Солскяер.

