НБА Лука Дончич стъжни живота на Хюстън 05 януари 2021 | 11:16 Прочетена 238 0



копирано



Luka posts triple-double in W! @luka7doncic tallies 33 PTS, 16 REB, 11 AST for the @dallasmavs vs. Houston! #MFFL pic.twitter.com/VSIlJJ9SJx — NBA (@NBA) January 5, 2021 Тим Хардуей се прибра в съблекалнята с 30 точки и 7 овладени топки под двата коша, както и с 8 точни изстрела зад дъгата. Джош Ричардсън и Уили Коули-Стайн реализираха по 15, като вторият се отчете и със 7 борби.



Крисчън Ууд стана най-резултатен за Рокетс с 23 точки, допълнени със 7 борби. Джеймс Хардън записа 21 и 10 асистенции, Ерик Гордън финишира с 20 и 4 тройки, Джон Уол вкара 14.



Срещата за Ракетите не довърши ДеМаркъс Казънс, който бе дисквалифициран след две бързи технически нарушения във втората част.

Luka Doncic is the 4th fastest player in NBA history to reach 1,000 points, 1,000 rebounds and 1,000 assists (games played). pic.twitter.com/9NfeNZSbdU — NBA (@NBA) January 5, 2021 Маверикс имаха водачеството през повечето време от мача и това се оказа достатъчно за щастливата развръзка. Гостите намериха верния ритъм в началото на мача и взеха инициативата в свои ръце чрез Лука Дончич, Джош Ричардсън, Уили Коули-Стайн и Тим Хадруей. Джеймс Хардън бе единственият светъл лъч за домакините, но в края на първия период техните съперници се радваха на разлика от 12 точки.



Маврите не намалиха оборотите в следващата четвърт и поддържаха известна преднина, докато Джон Уол и Крисчън Ууд държаха Ракетите в играта. В следващия момент Джейлън Брънсън даде тон на Далас, а примерът му бе последван от Дончич, Хардуей и Ричардсън, които изстреляха тима си при 61:49 на голямата почивка.

THJ from downtown! pic.twitter.com/R6vPAye9AG — NBA TV (@NBATV) January 5, 2021 След паузата силните изяви на Дончич и Коули-Стайн внесоха допълнително спокойствие на Маверикс. Хардън напомни за себе си и на бърза ръка върна надеждите на Хюстън за обрат, но Хардуей и Дончич се намесиха, за да осигурят на домакините 7 точки преднина преди последната десетка. Във финалната част словенецът и американецът нямаха никакво спиране и отново увеличиха актива на Далас, за да сложат точка на спора.



Маврите вече разполагат с 3 победи и 4 загуби, а играчите на Стивън Сайлъс са с 2 успеха и 3 поражения. На 8 януари (петък) Далас ще гостува на Денвър Нъгетс, ден по-рано Хюстън ще бъде гост на Индиана Пейсърс.



superbasket.bg Далас Маверикс се върна на правия път в НБА. Баскетболистите на Рик Карлайл се наложиха над Хюстън Рокетс със 113:100 в "Тойота Сентър", а Лука Дончич за пореден път блесна за победителите. Словенецът напусна паркета с трипъл-дабъл от 33 точки, 16 борби и 11 асистенции. Гардът отново влезе в историята на НБА, превръщайки се в четвъртия най-бърз играч, който достига до 1000 точки, 1000 борби и 1000 асистенции.Тим Хардуей се прибра в съблекалнята с 30 точки и 7 овладени топки под двата коша, както и с 8 точни изстрела зад дъгата. Джош Ричардсън и Уили Коули-Стайн реализираха по 15, като вторият се отчете и със 7 борби.Крисчън Ууд стана най-резултатен за Рокетс с 23 точки, допълнени със 7 борби. Джеймс Хардън записа 21 и 10 асистенции, Ерик Гордън финишира с 20 и 4 тройки, Джон Уол вкара 14.Срещата за Ракетите не довърши ДеМаркъс Казънс, който бе дисквалифициран след две бързи технически нарушения във втората част.Маверикс имаха водачеството през повечето време от мача и това се оказа достатъчно за щастливата развръзка. Гостите намериха верния ритъм в началото на мача и взеха инициативата в свои ръце чрез Лука Дончич, Джош Ричардсън, Уили Коули-Стайн и Тим Хадруей. Джеймс Хардън бе единственият светъл лъч за домакините, но в края на първия период техните съперници се радваха на разлика от 12 точки.Маврите не намалиха оборотите в следващата четвърт и поддържаха известна преднина, докато Джон Уол и Крисчън Ууд държаха Ракетите в играта. В следващия момент Джейлън Брънсън даде тон на Далас, а примерът му бе последван от Дончич, Хардуей и Ричардсън, които изстреляха тима си при 61:49 на голямата почивка.След паузата силните изяви на Дончич и Коули-Стайн внесоха допълнително спокойствие на Маверикс. Хардън напомни за себе си и на бърза ръка върна надеждите на Хюстън за обрат, но Хардуей и Дончич се намесиха, за да осигурят на домакините 7 точки преднина преди последната десетка. Във финалната част словенецът и американецът нямаха никакво спиране и отново увеличиха актива на Далас, за да сложат точка на спора.Маврите вече разполагат с 3 победи и 4 загуби, а играчите на Стивън Сайлъс са с 2 успеха и 3 поражения. На 8 януари (петък) Далас ще гостува на Денвър Нъгетс, ден по-рано Хюстън ще бъде гост на Индиана Пейсърс. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 238

1