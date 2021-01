Лека атлетика Ато Болдън: Бриана Уилямс няма да се състезава повече при девойките 05 януари 2021 | 11:17 - Обновена Прочетена 137 0



"Ако Британа бяга на юношеско състезание отново, това ще е в щафета", сподели Болдън пред Jamaica Observer.



View this post on Instagram A post shared by Briana Williams (@briana.nichole) Планът на Болдън е Уилямс да гони място в отбора на Ямайка за Олимпийските игри в Токио.

Бившият спринтьор разкри, че преди отлагането на Олимпиадата с една година заради пандемията от COVID-19, плановете на двамата са били тя да участва и на Световното при девойките, и на Игрите.



"Сега тя е млада професионалистка и всяко състезание трябва да бъде стъпка напред. Тя постигна всичко, което можеше при девойките. Няма да защитава световната си титла за девойки под 20 години, без значение какво се случва през 2021 г.", допълни Болдън.



