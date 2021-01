Баскетбол Александър Везенков със страхотен мач за Олимпиакос 05 януари 2021 | 10:46 Прочетена 253 0



Везенков започна срещата от резервната скамейка, но за 26 минути игра на паркета в Двореца на мира и дружбата успя да реализира 20 точки, спечели 6 борби под коша, направи 1 асистенция и открадна 2 топки. При стрелбата си той бе 6/8 за две точки, 2/7 зад дъгата и 2/2 от линията за изпълнение на наказателни удари, което му донесе и званието "Най-полезен играч на срещата".

View this post on Instagram A post shared by Olympiacos B.C. (@olympiacosbc) От неговите съотборници Арън Харисън се отчете с 11 точки, а най-резултатен за сърбите бе Марко Симонович, който завърши с 26 точки и 10 борби.



От групата на „червено-белите“ отсъстваха Василис Спанулис и Шакил МакКисик, както и Костас Папаниколау, който е контузен.



Двубоят бе част от благотворителната инициатива на гръцкия гранд, която има за цел да подкрепи институциите в южната ни съседка в борбата с коронавируса.



