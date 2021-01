Хазенхютъл обясни сълзите си след успеха над Ливърпул със студения вятър

"Плаках, но защото вятърът, който беше студен, духаше в очите ми", каза на шега Хазенхютел в интервю за ВВС след края на мача.



"Наистина се гордея с момчетата, защото те се бориха за тази победа и се раздадоха докрай. Трябва да бъдеш перфектен, за да биеш Ливърпул, а в този мач ние изглеждахме точно така. Бяхме под огромен натиск през всичките 90 минути и ключът към победата бе защитата около наказателното поле. Освен това обаче срещу Ливърпул е нужно и да играеш футбол, а ние свършихме и тази работа".



'Because of the wind, the cold wind.'



Ralph Hasenhuttl explains his tearful full-time celebrations.



