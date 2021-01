ММА Хабиб помага на боец с вдъхновяваща история 05 януари 2021 | 09:02 Прочетена 282 0



“Преди около 5 години той продаваше галоши на базара (получаваше му се много добре). А сега той се развива с пълна скорост и иска да пробие в UFC през 2023 година Междувременно той ще се бие на 15 януари на съвместния турнир Eagles FC и Abu Dhabi Warriors FC”, написа Нурмагомедов в профила си в “Инстаграм”.

View this post on Instagram A post shared by Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) Имамшафи Алиев има баланс от 4 победи и нито една загуба в ММА. На аматьорско ниво той записва 2 загуби от 2 срещи, но още при дебюта си при професионалистите, едва 19-годишен, впечатлява с успех над Александър Терешин със събмишън в първия рунд. Следващите му два успеха също идват в първия рунд – с технически нокаут над Сергей Зубатенко в Eagles FC и над Шохрук Илхомов в GFC. За последно Алиев влезе в клетка през септември, побеждавайки Елиас Пакнис с единодушно съдийско решение на Abu Dhabi Warriors FC 13.



Роденият на 23 август 1998 година боец има неособено добро детство. От малък той е принуден да работи, каквато е съдбата на голяма част от населението на Дагестан (Руската република, която е дала едни от най-добрите спортисти на най-голямата страна по площ в света, е един от най-бедните райони в Русия).



boec.bg

