Майк Пери показа как лежи в локва от собствената си кръв

Имаше и фенове, които се притесняват за неговото психично здраве и по всичко личи, че Пери има сериозни проблеми. От неговите постове и видеото личи, че Platinum наистина трябва да потърси професионална помощ. Ето част от нещата, които Пери написа, както и стряскащото видео.

View this post on Instagram A post shared by The Fight Zone (@thefightzone) “Не съм свободен, нямам време, не искам да говоря, не ме интересува какво имате да кажете. Не се снимам, не питайте как съм, моля да ме оставите на мира, освен ако не искате да ми дадете пари. Дайте ми ги и тогава можете да зададете въпроса си. Феновете и хората не струват. Те нахлуват в твоето пространство, говорят зад гърба ти и не предлагат нищо, освен да ти губят времето.



Искам да ме оставите на мира с моето семейство. Пиша това, за да ви кажа, че трябва да се съобразявате с маниерите си. Всички вие сте груби, а аз съм само пратеник. Смятате, че заслужавате нещо за гледане или си мислите, че знаете как трябва да действа боецът, когато никога не сте стъпвали на ринга. Само не забравяйте, че никой от вас не би говорил тези глупости на живо лице в лице.



Вашето място е в Twitter. Хората са отвратителни. Феновете не ни плащат. Компанията го прави. Моите истински фенове знаят за какво говоря и гледат от любов. Останалите сте просто завистливи. Без значение какво правя, никога не е достатъчно. Щастлив съм да пролея собствената си кръв”.



По-късно Майк Пери беше “закърпен” след кървавия инцидент.

View this post on Instagram A post shared by @mma_fightfanatics 29-годишния боец чака дете от своята приятелка. Той започна обещаващо в UFC, но неговият атрактивен стил не даде резулат и той започна да реди загуби и победи. Към днешна дата той е спечелил само 3 от последните си 9 битки в организацията.



