Майк Тайсън е страшилище и в клетката (видео)

Майк Тайсън отново привлече погледите върху себе си, този път –

Боксовата легенда направи спаринг в октагон по време на една от тренировките си, като комбинациите му създадоха сериозни проблеми на партньора му.

В разговор на живо в Instagram с тенис треньора Патрик Моратоглу, Майк Тайсън коментира и възможността отново да направи демонстративен двубой, както и “Лигата на легендите”, която стартира.

Mike Tyson sparring in the cage at age 54…



