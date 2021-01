Ясни са девет имена за Премиър лигата по дартс

Професионалната дартс корпорация (PDC) обяви девет от десетте имена, които ще спорят за титлата в тазгодишното издание на Премиър лигата. За съжаление, турнирът няма да започне както обичайно в началото на февруари, тъй като пандемията от COVID-19 отложи неговия старт. Вместо това, очакванията са първата вечер на двубоите да се проведе около Великден. Ето и кои са деветимата участници в турнира, като десетият ще бъде обявен след изиграването на Мастърса в края на януари:

Гъруин Прайс е новият световен шампион по дартс





