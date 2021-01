Англия Моуриньо: Мачът срещу Брентфорд е най-важният, откакто съм в Тотнъм 04 януари 2021 | 16:20 - Обновена Прочетена 321 0



José Mourinho has described Tuesday's Carabao Cup semi-final against Brentford as his biggest game since being appointed Tottenham Hotspur head coach:



"The club has been chasing silverware for many years, so I would say so".#THFC #COYS #CarabaoCuppic.twitter.com/BG7rDoBhbP — Last Word On Spurs (@LastWordOnSpurs) January 4, 2021 Мениджърът на Тотнъм Жозе Моуриньо определи утрешния полуфинал от "Карабао Къп" срещу втородивизионния Бренфорд като "най-важния" му мач, откакто той е на работа в клуба. Лондончани се надяват най-сетне да прекъснат 13-годишното чакане и да спечелят отново трофей. Последният такъв в клубната витрина е именно от същия турнир за Купата на лигата, който Тотнъм спечели през 2008 година. Самият Моуриньо е печелил отличието три пъти с Челси и веднъж с Манчестър Юнайтед , а сега има амбицията да го направи и като мениджър на Тотнъм."Мисля, че това е най-големият ми мач, откакто съм в Тотнъм. Бих казал това от перспективата на дългите години, в които клубът преследва трофей. Единственото по-важно нещо от полуфиналите е финалът. За мен всеки турнир е важен. Ако спечелим два мача, ще имаме трофей. Разбира се, това са много трудни мача. Мисля обаче, че това ще бъде много важно за клуба и играчите", заяви Моуриньо. 0



