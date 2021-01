Манчестър Юнайтед върна Дарън Флетчър в първия отбор

Бившият играч на Манчестър Юнайтед Дарън Флетчър се завръща на “Олд Трафорд” и ще бъде част от треньорския щаб на Оле Гунар Солскяер, съобщиха официално от клуба. Бившият капитан на Шотландия е плод на академията на “червените дяволи” и има над 300 мача за тима, в които е триумфирал с пет титли на Висшата лига, Шампионската лига и Купата на Англия.

Той напусна през 2015-а година, когато премина в Уест Бромич, а през октомври се завърна като треньор на тима до 16 години. Преди време Флетчър бе спряган и като един от вариантите за спортен директор на Манчестър Юнайтед, но сега ще се присъедини към своя бивш съотборник Майкъл Карик, Киърън МакКена и Майк Фелън, които в момента формират основната част от щаба.

