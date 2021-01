Пол и Букър се подигравали на Пол Джордж, той не им остана длъжен

Звездата на Лос Анджелис Клипърс Пол Джордж имаше известни пререкания с лидерите на Финикс Крис Пол и Девин Букър в последната четвърт на вчерашния мач между двата тима. PG13 отбеляза 39 точки по пътя към успеха над "слънцата" със 112:107, но след мача призна, че е чул подигравки по свой адрес от лагера на Финикс.

"Попитайте ги тях", отговори Джордж на въпрос какво се случи в спора с Пол и Букър. "Говорех си със съдията, но след това Крис Пол се намеси и нещата ескалираха. Както казах, никого не съм обидил, не е имало някаква разправия или нещо подобно. Винаги цари мир, когато съм на паркета, но без каквото и да е причина хората продължават да си живеят в миналото и да се подиграват. Миналата година си беше за миналата година. В момента съм със съвсем различно мислене. Тях трябва да попитате защо подхождат с омраза, защото аз не знам откъде идва това", заяви крилото.

Paul George tonight:



39 PTS

15-24 FG

7-10 3P



He’s the first Clipper to have multiple games with 35+ PTS, 7+ 3PM in franchise history.



And this stare down to Devin Booker #nba pic.twitter.com/EelIf6nQ7t