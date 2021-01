Кър: За мен е привилегия да съм треньор на Стеф Къри

Старши треньорът на Голдън Стейт Уориърс Стив Кър даде своя коментар за изключителното представяне на Стеф Къри през изминалата сутрин. Плеймейкърът на "войните" отбеляза рекордните в кариерата си 62 точки срещу Портланд при стрелба 18/31 от игра, включително 8/16 от тройката. ГСУ пък записа третата си победа от началото на сезона след 137:122 над Блейзърс.

"Това беше брилянтно представяне. Виждали сме Стеф да прави толкова много неща през годините, прекарал е невероятни вечери в "Оракъл", а сега и в "Чейз". За мен е привилегия да съм му треньор. Не само заради таланта, но и заради лидерството му. Щастливи сме, че Стеф води организацията ни", каза Кър за своя играч.

All of Steph Curry's 62 points vs. the Blazers.



A new career high in an unbelievable performance pic.twitter.com/sWZID5RNbc