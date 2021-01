Воворас издържа само половин година начело на Панатинайкос

Старши треньорът на баскетболния отбор на Панатинайкос Йоргос Воворас бе уволнен, съобщават медиите в Гърция. 43-годишният Воворас се задържа на поста малко повече от 6 месеца. Той бе назначен начело на Панатинайкос през юни миналата година след напускането на Рик Питино. Под ръководството на Воворас обаче "зелените" спечелиха едва 5 от 16 мача в Евролигата през този сезон, а в неделя допуснаха и първа загуба за сезона в гръцкото първенство, отстъпвайки на Лаврио с 82:92.

BREAKING

EuroLeague Panathinaikos.

Georgios Vovoras and the PAO are ready to part ways, after yesterday's bad defeat against Lavrio.

Sotiris Manolopoulos and Stefanos Dedas are the first names post-Vovoras.#Panathinaikos #paobc #euroleague #basketball #baloncesto #Παναθηνακς