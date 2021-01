НБА Магията на Жокера завладя Минесота 04 януари 2021 | 13:36 Прочетена 220 0



копирано





Nikola Jokic this season:



19 PTS - 12 REB - 12 AST

17 PTS - 9 REB - 11 AST

26 PTS - 11 REB - 12 AST

19 PTS - 12 REB - 18 AST

24 PTS - 9 REB - 10 AST

29 PTS - 15 REB - 14 AST



Not a single game under 10 assists

pic.twitter.com/RlMGjhm5Hu — NBA Central (@TheNBACentral) January 4, 2021 Поредно брилянтно представяне записа лидерът на Денвър Никола Йокич. Центърът се отчете с четвъртия си "трипъл-дабъл" за кампанията, регистрирайки 19 точки, 12 борби и 12 асистенции. Жокера донесе успеха на тима си с чудесното си включване в началото на последната четвърт, когато вкара или асистира 14 от първите 17 точки на Нъгетс в частта. По този начин Денвър поведе с 14 точки разлика и запази преднината си до самия край.



this is how Jokic got his fourth triple-double of the season in six games: the euro stomp. pic.twitter.com/3SoEOcLtWl — Rob Perez (@WorldWideWob) January 4, 2021 Отборът на Денвър постигна втората си победа от началото на сезона в НБА. Нъгетс спечелиха гостуването си на Минесота със 124:109 (29:28, 26:20, 28:36, 41:25) , след като изиграха силна последна четвърт, за да достигнат до крайния успех. Така "буците" вече са с баланс 2-4 в класирането, колкото е и този на Минесота.Поредно брилянтно представяне записа лидерът на Денвър Никола Йокич. Центърът се отчете с четвъртия си "трипъл-дабъл" за кампанията, регистрирайки 19 точки, 12 борби и 12 асистенции. Жокера донесе успеха на тима си с чудесното си включване в началото на последната четвърт, когато вкара или асистира 14 от първите 17 точки на Нъгетс в частта. По този начин Денвър поведе с 14 точки разлика и запази преднината си до самия край. Джамал Мъри също игра на изключително високо ниво и наниза 36 точки, в допълнение с 5 борби и 4 асистенции. Факундо Кампацо записа най-доброто си представяне в НБА с 15 точки за 21 минути, ДжаМайкъл Грийн добави 14 пункта, а Пол Милсап и Монте Морис останаха съответно с по 12 и 11 точки. Малик Бийзли бе най-резултатен с Тимбъруулвс с 25 точки, 7 борби и 5 асистенции, Джарет Кълвър добави 20 и 6 борби, Д'Анджело Ръсел се разписа с 18 пункта и 7 асистенции, а Наз Рийд вкара 13 точки от пейката. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 220

1