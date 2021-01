Ватцке призна: Подсъзнателно Санчо се бе приготвил за промяна и това му пречи

Изпълнителният директор на Борусия Дортмунд Ханс-Йоахим Ватцке заяви, че крилото на жълто-черните Джейдън Санчо и това е причина за не особено впечатляващия старт на новия сезон от негова страна, тъй като е бил прекалено разконцентриран. Ватцке обаче смята, че той работи много усилено и скоро ще бъде на обичайното си ниво.

"Подсъзнателно Джейдън вече се бе подготвил за промяната. Струва ми се, че е мислил твърде много за това и в един момент е загубил обичайната си форма. Видях колко му беше трудно в продължение на няколко седмици. Основната разлика в играта му в сравнение с миналия сезон е, че преди той не е мислил за всяка следваща стъпка с топката. Сега мисли за това и отделя буквално частица секунда за това, а именно, достатъчно е защитникът да се намеси. Колкото повече се опитвате да бъде креативна личност, толкова по-трудно ви става", заяви Ватцке пред "Кикер".

Hans-Joachim Watzke (Borrusia Dortmund CEO): “Subconsciously, Jadon [Sancho] might have had prepared for a change. I think he had at least thought so much about it that he lost his ease. But I have found him trying very hard for weeks." #mulive [kicker via @DasDoHD]