Кристиано с още едно впечатляващо постижение

“Бианконерите” спечелиха с 4:1 у дома, а CR7 стана автор на два от головете. Така Кристиано вече в 15-и пореден сезон има 20 или повече попадения за клуба и националния си тим, отбелязва Opta. От началото на сезона Роналдо има 14 гола в Серия “А” и 4 в Шампионската лига.

20 - Cristiano #Ronaldo has scored 20 goals for the 15th season in a row among clubs and national team. Stratospheric. #JuventusUdinese #SerieA pic.twitter.com/dAlcXbDMeG

Only Robert Lewandowski (19) has scored more league goals than Cristiano Ronaldo (14) in Europe's top five leagues this season. pic.twitter.com/n1WDS3pjTi