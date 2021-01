Арсенал праща една от големите си надежди за защитата във Франция

Една от големите надежди за решаване на проблемите в защитата на Арсенал Уилям Салиба няма да получи своя шанс и през този сезон, съобщават източници в Англия и Франция. Младокът бе привлечен от Сент Етиен през лятото на 2019-а година за 30 милиона евро, но веднага бе върнат с едногодишен наем.

Breaking | William Saliba is joining OGC Nice until the end of the season according to Nice-Matin.