ЛеБрон изведе Лейкърс до победа над Мемфис след обрат

“Езерняците” изоставаха с двуцифрена разлика през първото полувреме, но успяха да се вдигнат на крака и да обърнат резултата.



Тройка на Джеймс 2.34 минути преди края на срещата направи резултата 101:90 и на практика осигури успеха в полза на гостите.

King of the logo three.



(: @SpectrumSN) pic.twitter.com/4VyjVicI2U — Los Angeles Lakers (@Lakers) January 4, 2021 Антъни Дейвид добави още 17 пункта и 9 овладени топки под кошовете за победителите.



Лейкърс постигна трети последователен успех в Лигата.



Кайл Андерсън се отличи с 18 точки за Гризлис. Йонас Валанчунас реализира 14 точки и хвана 10 борби.

