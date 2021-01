Други спортове Гъруин Прайс е новият световен шампион по дартс 04 януари 2021 | 00:04 - Обновена Прочетена 210 0



Гъруин Прайс е новият световен шампион по дартс на PDC. Уелсецът достигна до най-големия връх в кариерата си, след като надви шотландеца Гари Андерсън на финала на надпреварата със 7:3 сета в "Александра Палас". Ледения е първият уелсец, който печели световното първенство, а освен това той ще измести Майкъл ван Гервен от първата позиция в ранглистата и ще заеме лидерската позиция. 35-годишният Прайс си заслужи чек за $500 хиляди заради триумфа, докато Андерсън ще получи $200 хиляди за достигането до финалната битка.



He becomes the World Number one and the first ever Welsh PDC World Champion, beating Gary Anderson 7-3 to win his first world title pic.twitter.com/QyOpJCrbAZ — PDC Darts (@OfficialPDC) January 3, 2021 Уелсецът бе далеч по-добрият играч от двамата, въпреки че показа сериозни колебания при завършването на мача. Прайс завърши със среден резултат 100.08 срещу 94.25 на Андерсън и бе по точен в чекаутите си с 45% (26/57), докато Летящия шотландец записа едва 26% (18/67). Прайс демонстрира чудесен дартс и поведе с 1:5 сета, като реализира първите си 11 стрели по D20, но показа колебания в края и пропусна 11 дарта за победата, преди да затвори мача с двойна 5-ца. !



Gerwyn Price fulfils his destiny, reaching the pinnacle of world darts as he is crowned world number one and World Champion.



Congratulations, Gerwyn pic.twitter.com/5VXLt6zkIp — PDC Darts (@OfficialPDC) January 3, 2021 Откриващият лег в мача бе спечелен от хвърлящия първи Андерсън, който затвори откриващото си подаване след късна комбинация от 1 и D2. Веднага след това Гари се възползва от слабо начало на Прайс и регистрира първия пробив в мача, след като изчисти 76 за 2:0 лега. Прайс обаче успя да открадне третия лег под носа на своя съперник, който пропусна четири дарта за сета и по този начин допусна пробив - 2:1.



Gary Anderson was 2-0 up in that opening set, then after missing four darts to take it, Gerwyn Price reels off three consecutive legs to lead 1-0!



Huge moments already in this final... pic.twitter.com/WBfqhVnBGY — PDC Darts (@OfficialPDC) January 3, 2021 Няколко грешни сектора от ръката на Андерсън помогнаха на Прайс да изравни резултата в леговете след успешна първа стрела по D20 - 2:2. Летящия шотландец продължи със стрелбите си по грешните сектори, които не му позволиха да изчисти достатъчно точки, и Прайс изненадващо измъкна сет №1 с 2:3 лега. Ледения безпроблемно задържа първото си подаване, като по този начин поведе с 0:1 лега във втория сет. Андерсън обаче най-сетне отговори и спря серията от четири поредни лега на опонента си, след като първо направи максимум, а след това изчисти 128, за да върне паритета при 1:1. !



Well and truly game on here at Alexandra Palace as Gary Anderson wins three legs on the spin to clinch the second set! pic.twitter.com/GXEcfd19h8 — PDC Darts (@OfficialPDC) January 3, 2021 Андо значително вдигна нивото и успя да регистрира първия пробив във втория сет след чекаут от 71 - 2:1. В следващия лег Прайс изпусна два дарта за връщане на пробива, които бяха наказани от реализирано D20 и така Гари изравни резултата в сетовете - 3:1 лега и 1:1 сета. Прайс даде ударно начало на третия сет и прибави пробив на сметката си за 0:1 лега. Световният №3 продължаваше да е безмилостен на чекаутите и отново изчисти D20 на първа стрела за аванс от 0:2 лега в третата част.



Despite a 170 finish from Anderson, Price wraps up the third set as he regains the lead against the darts! pic.twitter.com/E9OwycTsbc — PDC Darts (@OfficialPDC) January 3, 2021 Прайс тъкмо бе готов да открадне и третия лег в сета след две 180-ки, но Андерсън отговори по безапелационен начин с T20, T20 и D20 за максимален чекаут от 170 - 1:2. Все пак това не попречи на психиката на Ледения и взе четвъртия лег без особени проблеми за преднина от 1:2 сета. 180 и чекаут от 84 позволиха на Прайс да задържи първото си хвърляне и да поведе в леговете в четвъртия сет - 0:1. След четири пропуска за лега, Андерсън най-сетне успя да измъкне подаването си с последната стрела по D4 и да изравни - 1:1 лега. Шанхайският чекаут от 120 в следващата част бе пръв приятел на Ледения, който се приближи на един лег разлика от водачество от 1:3 в сета.



Despite a 170 finish from Anderson, Price wraps up the third set as he regains the lead against the darts! pic.twitter.com/E9OwycTsbc — PDC Darts (@OfficialPDC) January 3, 2021 Прайс усети колебанието в играта на Андерсън и регистрира пробив в оказалия се последен лег, като по този начин си осигури актив от два сета разлика в общия резултат - 1:3. До този момент световният №3 бе 77% при чекаутите с 10/13. Андерсън започна много силно в четвъртия сет, но Прайс отново го издебна и нанесе петия си пробив в мача за 0:1 лега. Летящия шотландец имаше идеалната възможност да върне пробива, но пропусна нови две стрели за лег, а в следващото си хвърляне уелсецът отново бе безмилостен и изчисти 97 за аванс от 0:2 лега.



Despite a 170 finish from Anderson, Price wraps up the third set as he regains the lead against the darts! pic.twitter.com/E9OwycTsbc — PDC Darts (@OfficialPDC) January 3, 2021 Ужасяващата ефективност на Андерсън на двойните сектори почти го провали в третия лег, но все пак успя да вземе частта след два пропуска на Ледения за сета - 1:2 лега. Прайс не остана впечатлен от пропуските си в предходния лег и довърши Андерсън в следващия, като по този начин си отвори преднина от два пробива разлика при 1:4 сета. Световният №3 нямаше пропуск на D20 до този момент - 10/10 реализирани стрели по сектора. Прайс избухна с 11-ата си поредна точна стрела на D20 за чекаут от 100 и по този начин поведе в сет №5 с 0:1 лега. Изумителното представяне на дебютанта на световни първенства продължи в следващия лег, когато изчисти 161 за актив от 0:2. Шоуто не свърши тук, тъй като в следващата част Прайс остана само на една двойна 12-ка разлика от 9-дартов лег, но въпреки това поведе с 1:5 сета след феноменално хвърляне.



This. Is. Astounding.



Gerwyn Price averages 136.64 in that set, the highest set average in World Championship history!



11 darts. 12 darts. 10 darts. pic.twitter.com/m7J0Hm6tPH — PDC Darts (@OfficialPDC) January 3, 2021 Прайс налагаше доминацията си и в седмия сет, като осъществи още един пробив и излезе напред с 0:2 лега. Тук някъде обаче дойде импулс в играта на Андерсън, който го вдъхнови да направи страхотен обрат в сета, печелейки три поредни лега, за да намали изоставането си в общия резултат до 2:5 сета. Интригата в мача обаче се изпари в следващия сет, който бе спечелен от Прайс с 2:3 лега и така Ледения се доближи на само сет разлика от първа световна титла в кариерата си - 2:6. Осмият сет предложи доста любопитна ситуация, в която Прайс пропусна цели девет стрели за трофея и буквално подари сета на своя съперник - 3:6.



Gerwyn Price has missed NINE match darts now as Gary Anderson takes us to a deciding leg in this set! pic.twitter.com/mLfzjFl3Nb — PDC Darts (@OfficialPDC) January 3, 2021 За пореден път в последните няколко лега Прайс не се справи по най-добрия начин при чекаутите и Андерсън реализира пробив за 1:0 в 10-ата част. Ледения пропусна нови две стрели по двойните сектори, което позволи на Андо да затвърди пробива си за 2:0. Уелсецът най-сетне се разписа в частта с успех в третия лег, а след това се възползва от много ключови пропуски на Андерсън, които му дадоха шанса да хвърля за титлата - 2:2. Прайс пропусна нови две стрели за мача, но пропуски на Андерсън и по-дълга пауза между хвърлянията най-сетне сложиха точка на спора за титлата - Гъруин Прайс намери D5 и триумфира със световната титла. 0



ВАСИЛ НЕДЯЛКОВ редактор - отдел "Спорт"

