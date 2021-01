ММА Конър Макгрегър надъха 8-годишно момче, което беше нахапано от куче 03 януари 2021 | 19:10 Прочетена 86 0



Голямата звезда на бойните спортове Конър Макгрегър подкрепи свой 8-годишен фен, който бил нахапан от куче. Каш Бирман е син на бивш футболист от NFL. Преди няколко години той е нападнат от семейното куче, а наскоро се подложил на операция на лицето.



Майката на момчето е американската телевизионна личност и певица Ким Золсак. Тя споделя, че се свързала с треньор, който от своя страна запознал Макгрегър с историята и Конър решил да надъха малкото момче с видео преди операцията.



По-късно този месец Конър ще се завърне в клетката, за да се бие с Дъстин Поарие на UFC 257 в Абу Даби. Конър обеща, че ще дари $500,000 за благотворителната организация на своя съперник. Ето какво каза Конър във видеото към своя малък фен:



"Каш, какво става, приятел ? Аз съм "The Notorious" Конър Макгрегър. Просто исках да те поздравя. Чух, че си имал битка с куче, която си спечелил. Поздравявам те за тази победа. Аз планирам да запиша моя победа на UFC 257 по-късно този месец. Готвя се за битката и намерих вдъхновение от твоята победа. Благодаря ти и поздрави за победата."

