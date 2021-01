Зимни спортове Влъхова спечели трети слалом от началото на сезона в тежките условия в Загреб 03 януари 2021 | 18:09 Прочетена 264 0



Петра Влъхова (Словакия) записа своята трета победа в дисциплината слалом от началото на сезона в Световната купа по ски алпийски дисциплини, след като триумфира в Загреб, Хърватия. Словачката спечели първия манш и имаше преднина от 0.32 пред Катарина Лийнсбергер (Австрия), като във второто си спускане тя загуби 0.27 от тях. Причина за тази загуба бе изключително лошото състояние на пистата „Цървени Спуст“, която заради високите температури край хърватската столица през последните дни губеше своята здравина след само няколко минавания на състезателките по нея. The Snow Queen of Zagreb once again!



Petra Vlhova secures her fourth slalom victory of the season in dramatic fashion!



#FISAlpine

Eurosport 1

Ad-free coverage: https://t.co/PeSt8F3ZeI pic.twitter.com/4NsQGT5zRy — Eurosport UK (@Eurosport_UK) January 3, 2021 До последната междинна контрола, Влъхова беше увеличила своята преднина пред австрийката на 0.58, но именно тогава дойде и нейната грешка, която едва на коства днешната победа. Така тя запази водачеството си пред Лийнсбергер, която от своя страна завърши на 0.17 пред победителката от слалома в Земеринг във вторник Мишел Гизин (Швейцария). Четвърта остана Микаела Шифрин (САЩ), която за само 0.05 се размина със своя подиум номер 100 в кариерата в Световната купа. Най-голям прогрес във втория манш направи Настасиа Ноенс (Франция), която бе 27-ма след първото минаване, но се възползва от все още доброто състояние на пистата при нейното второ спускане и записа най-доброто време в него. Така тя прогресира с цели 15 позиции спрямо класирането си от първия манш. We have our queen! For the second year in a row, Petra Vlhova won the #SQT race. #FISalpine #loveSQT pic.twitter.com/mTlBYiK5nZ — CroSki & SQT (@Cro_Ski) January 3, 2021 Лидер в класирането за малкия кристален глобус след днешния старт остава Влъхова, която има актив от 350 точки и води с 65 пред Гизин и 70 пред Лийнсбергер. В генералното класиране за Световната купа водач с актив от 615 пункта отново е Влъхова, като преднината пред Гизин е 128, докато тази пред третата Шифрин е 230. Програмата на Световната купа при дамите продължава следващия уикенд със стартове в скоростните дисциплини в Санкт Антон, Австрия. Там в събота ще се проведе третото за сезона спускане, докато в неделя е предвиден вторият супергигантски слалом.

