Конте разкри за мускулен проблем на Лукаку и разкритикува Видал

Наставникът на Интер Антонио Конте разкри, че нападателят Ромелу Лукаку е получил лека мускулна травма при победата с 6:2 над Кротоне. Той също така разкритикува Артуро Видал, който направи дузпата за втория гол на гостите в днешния двубой.



"Днес реагирахме добре и мисля, че започнахме по правилния начин мача - с агресия. Кротоне използва седем човека при гола си от корнер и ни изненада. Постъпихме добре, като обърнахме развоя на двубоя. След това наивна грешка при дузпата можеше да доведе до тревога, но вместо това момчетата се справиха доста добре, като останаха фокусирани, продължиха с положенията за гол и си тръгнаха с нова победа. Лукаку усети лек проблем в четириглавия си бедрен мускул. Ще видим дали е под въпрос за мача със Сампдория. Веднага щом усети болката, ние го сменихме, така че дано не е нещо сериозно.

35 goals in 50 @SerieA_EN fixtures.



50 goals and 9 assists in 70 Inter appearances in all competitions.



Big Rom. World class. pic.twitter.com/yOPqjGQXuN