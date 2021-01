Менди си признал за новогодишното парти, от Сити ще го разследват

Манчестър Сити ще проведе вътрешно разследване на твърденията, че френският защитник на тима Бенжамен Менди е нарушил ограниченията за коронавирус и е организирал новогодишно парти, включващо гости извън домакинството му., съобщава "Сън". Съгласно настоящите ограничения във Великобритания, събирането на хора извън едно домакинство е забранено.

"Подробностите за този инцидент са тълкувани погрешно в медиите. Играчът се извини публично за грешката си, клубът е разочарован и ще проведе вътрешно разследване", заявиха от Сити. Манчестър Сити е поредният тим, чиито играчи са нарушили протоколите за КОВИД-19 по време на празниците.

