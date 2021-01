Айзея Томас посочи какво трябва да се подобри в играта на Бруклин

Легендата на Детройт Пистънс Айзея Томас сподели мнението си за единия от претендентите за титлата през настоящия сезон - Бруклин Нетс. "Мрежите" стартираха сезона с баланс от 3-3, но вече дадоха голяма жертва в лицето на гарда Спенсър Динуиди, който вероятно ще бъде аут до края на сезона със скъсани връзки в лявото коляно. Томас заяви, че Нетс трябва да подобрят играта си в защита, ако искат да се превърнат в отбор с шампионски амбиции.

"Играта в защита в момента е най-голямото препятствие пред Бруклин. Всички знаем на какво са способни в атака, но те трябва да подобрят защитата си, ако искат да се превърнат в шампионски отбор", сподели Айзея, като след това коментира и тежката контузия на гарда Спенсър Динуиди.

“In order for this team to be an elite team…they’re going to have to continue to be a better defensive team.” @IsiahThomas on the Nets finding their rhythm on defense. pic.twitter.com/p4wEEuSF8Z