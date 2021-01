Моторни спортове Двукратен шампион спечели първия етап при мотоциклетистите в Дакар 03 януари 2021 | 14:35 - Обновена Прочетена 152 0



Двукратният победител в рали Дакар при мотоциклетистите Тоби Прайс (KTM) триумфира в първия същински етап от тазгодишното издание на маратонското приключение. Bikes - Stage 1



@tobyprice87 (AUS) wins stage 1 in Bisha ! #Dakar2021 pic.twitter.com/HGivmOLSTZ — DAKAR RALLY (@dakar) January 3, 2021 Австралиецът стартира девети по днешното изпитание, което беше с обща продължителност от 622 километра, 277 от които състезателни. Той се движеше втори до 135-я километър, зад французина Хавиер де Саултрат (Husqvarna), но след това пое водачеството и спечели етап с време от 3:43:58, с което поведе с 23 секунди пред Кевин Бенавидес (Honda) в генералното класиране. Трети в него след днешния ден Матиас Валкнер (KTM), който изостава с 1:12 спрямо лидера. This is how @rickyB357 got lost during today’s stage with his teammate @joanbangbang88



This is how @rickyB357 got lost during today's stage with his teammate @joanbangbang88

@RallyTeamHRC#Dakar2021 pic.twitter.com/F3QLQc5kuu — DAKAR RALLY (@dakar) January 3, 2021 Миналогодишният шампион Рики Брабек (Honda), който спечели вчерашният пробег и потегли първи по трасето загуби повече от 17 минути в днешния етап, след като още в неговото начало допусна грешка в навигацията и загуби 13 минути само в първите 37 километра. Така той заема 24-то място в класирането, с пасив от 17:02 спрямо Прайс

