ММА Дейвисoн Фигередо: Искам дял от продадените PPV в UFC 03 януари 2021



Шампионът на UFC в категория муха Дейвисoн Фигередо не е доволен от заплащането си в UFC. 33-годишния бразилец иска по-голям дял от баницата и призова организацията да му дават част от продадените платени гледания. "Deus Da Guerra" записа много силна 2020 година, в която два пъти победи Джоузеф Бенавидез и стана шампион в категорията.



Той защити титлата си с победа над Алекс Перес, а 20 дни по-късно сподели клетката с Брандън Морено. Двамата си спретнаха брутална битка, в която стигнаха до решение и то беше равенство.







"Обичам да се бия в UFC. Влязох в клетката и се счупих на парчета, за да дам на феновете това, което искат. Бойците няма как да забавят нещата, а дават напред в кървавата игра. Аз съм такъв боец и искам от UFC да ме погледнат с други очи. Искам да ми дават част от продадените PPV / платени гледания /. Липсват някои части от платените гледания, които трябваше да получа. Ако са ги добавили към заплатата от UFC 256, тогава това е страхотно. Искам в бъдещите си битки да правя пари от продадените платени гледания. Заслужавам го. Обичам да се бия за тях, но искам да ме ценят повече."



Фигередо е поредния шампион в UFC, който се оплаква от заработените пари под банера на организацията. За своята последна битка той взе 840 000 долара. Трябва ли да му дават част от продадените PPV?

View this post on Instagram A post shared by Deiveson Figueiredo (@daico_deusdaguerra)

