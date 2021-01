НБА Шак се подигра на $205-милионния договор на Руди Гобер 03 януари 2021 | 14:04 - Обновена Прочетена 173 0



Шакийл О'Нийл все още не разбира как ръководството на Юта Джаз се е съгласило да изплати $205 милиона в следващите пет години на центъра Руди Гобер. Легендата се изказа подигравателно за възможностите на французина и неговите 11 точки средно на мач в кариерата. Руди Гобер подписа рекорден договор с Юта Джаз "Не искам да звуча дразнещо, но това трябва да е вдъхновение за всички деца. Ако записвате по 11 точки средно на мач в НБА, може да получите $200 милиона", заяви Шак в подкаста "All Things Covered". SHAQ on Rudy Gobert’s extension: “I’m not gonna hate, but this should be an inspiration to all the little kids out there. You average 11 points in the NBA, you can get $200 million. — Legion Hoops (@LegionHoops) January 2, 2021 Гобер регистрира средно по 11.7 точки в седемте си сезона с екипа на "джазмените" до момента. Силната страна на центъра обаче е защитата, като доказателство за това са двете награди за "Защитник на годината", спечелени през 2018-а и 2019-а. През миналия сезон Гобер записа средно по 15.1 точки, 13.5 борби и 2.0 чадъра, а след петте си изиграни мача през настоящия оставя по 16.0 пункта, 13.4 овладени топки и 1.4 блокирани изстрели.

