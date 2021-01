ММА Джон Джоунс със саркастични коментари по адрес на критиците си 03 януари 2021 | 13:31 Прочетена 147 0



копирано





Живата легенда реши да се пошегува с тях и разкри, че наистина бил изплашен от Блахович и неговия невероятен стил. Това обаче не било всичко и Джоунс мислил да остане, но качването в горната категория на Адесаня го накарало да избяга при по-лесните в тежка категория.



Ето какво написа Джоунс в социалните мрежи:



"Напуснах полутежка категория, защото бях ужасен от Доминик Рейес, въпреки че Ян Блахович беше следващ за титлата. И тогава шампиона в средна категория реши да се качи в полутежка категория и разбрах, че съм взел правилното решение. Радвам се, че реших да поема по лесния път. Не напуснах полутежка категория, за да се тествам, а защото ме беше страх. Да, няма да мога да победя Блаховив, защото неговия стил е нещо, което никога не съм виждал. Чертата преля мисълта, че трябва да се бия с шампион в средна категория, който е страйкър. Помислих си, че Франсис Нгану има слаба защита от събаряния и реших да избягам в тежка категория."

View this post on Instagram A post shared by MMA Crazy (@mma_crazy)

mma.bg Бившият шампион в полутежка категория Джон Джоунс реши да отговаря на въпроси, които феновете му задават в социалните мрежи. Много от тях са на мнение, че "Bones" избягал от полутежка категория, защото се страхува, че ще го победят.Живата легенда реши да се пошегува с тях и разкри, че наистина бил изплашен от Блахович и неговия невероятен стил. Това обаче не било всичко и Джоунс мислил да остане, но качването в горната категория на Адесаня го накарало да избяга при по-лесните в тежка категория.Ето какво написа Джоунс в социалните мрежи:"Напуснах полутежка категория, защото бях ужасен от Доминик Рейес, въпреки че Ян Блахович беше следващ за титлата. И тогава шампиона в средна категория реши да се качи в полутежка категория и разбрах, че съм взел правилното решение. Радвам се, че реших да поема по лесния път. Не напуснах полутежка категория, за да се тествам, а защото ме беше страх. Да, няма да мога да победя Блаховив, защото неговия стил е нещо, което никога не съм виждал. Чертата преля мисълта, че трябва да се бия с шампион в средна категория, който е страйкър. Помислих си, че Франсис Нгану има слаба защита от събаряния и реших да избягам в тежка категория."mma.bg

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 147

1