Прайс срещу Андерсън на финала на Световното първенство по дартс

Първият мач за вечерта противопостави Прайс срещу Бънтинг. Срещата бе доста оспорвана и в началото "Куршума" взе преднина от 3:1 сета, но "Ледения" показа ледено самообладание и изравни до 3:3. Отново Бънтинг излезе напред в следващия сет, за да поведе с 4:3, но това само допълнително амбицира уелсеца, който по доста категоричен начин спечели следващите три сета и така затвори и мача в своя полза за крайното 6:4.





The key numbers from a thrilling opening Semi-Final #WHDarts pic.twitter.com/wPNCQ2UK2f — Live Darts (@livedarts) January 2, 2021

В другия полуфинален двубой Гари Андерсън нямаше чак толкова проблеми срещу Дейв Чизнал. "Летящия шотландец" имаше инициативата още от самото начало, макар че "Чизи" се стараеше да не изостава. В края обаче класата и опитът на Андерсън си казаха думата и той довърши съперника с два поредни сета на нула, за да вземе победата с 6:3.



Така довечера в 21:40 часа Андерсън ще излезе срещу Прайс в опит да прибави трета световна титла в колекцията си след успехите през 2015 и 2016 година. "Ледения" обаче ще е пределно амбициран да измъкне трофея под носа на шотландеца и да завърши една от най-успешните си години с най-големия възможен триумф в професионалния дартс.



Gary Anderson books his place in his fifth PDC World Darts Championship final, beating Dave Chisnall 6-3.



Will it be a third world title for the Scotsman? pic.twitter.com/IBRnvNCWj0 — PDC Darts (@OfficialPDC) January 2, 2021

