Ман Сити и Де Бройне са близо до ново споразумение

Манчестър Сити е близо до изключително важен ход, а именно да обвърже един от най-добрите си играчи Кевин Де Бройне с нов дългосрочен договор. Това съобщава един от най-достоверните източници в трансферните слухове, журналистът Фабрицио Романо.

Белгийският полузащитник преговаря пряко с “гражданите” и няма намесени агенти, което често усложнява процеса поради появяващите се допълнителни изисквания, допълва Романо.

Negotiations between Manchester City and Kevin de Bruyne [himself, no agent involved] on a new contract are going on in the right direction. The feeling around the club is that the agreement is ‘very close’. #MCFC #transfers