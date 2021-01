Канада се класира за полуфиналите на Световното по хокей на лед за младежи

Канада се класира за полуфиналите на Световното първенство по хокей на лед за младежи до 20 години. "Кленовите листа", които са домакини на шампионата, победиха Чехия с 3:0. Голове на Дилан Коузънс и Боуен Байръм през първата част, както и попадение на Конър Макмайкъл на празна врата осигуриха класическия успех за шампионите, които ще се изправят срещу Русия.

