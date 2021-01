Кливланд победи Атланта като гост

Колин Секстън реализира 27 точки, а Андре Дръмънд добави още 12 точки и 11 борби за победата на Кливланд с 96:91 като гост срещу Атланта в среща от редовния сезон от Националната баскетболна асоциация.

ДжаВейл Макгий, който завърши с 14 точки, имаше основна роля при успеха за Кавалиърс, помагайки на отбора да си върне аванса при 84:83.

