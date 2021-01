НБА Ню Орлиънс надигра гостуващия Торонто 03 януари 2021 | 10:30 - Обновена Прочетена 247 0



В среща от редовния сезон от Националната баскетболна асоциация Ню Орлиънс се наложи със 120:116 над гостуващия Торонто. Ерик Блесоу се отличи с 19 точки и 10 завършващи подавания, както и с решителна тройка, дала аванс за Пеликанс само минута преди края на двубоя. Брандън Ингам завърши с 31 точки в полза на победителите, включително и четири успешни наказателни удара в последните 13 секунди на мача. Зайън Уилямсън реализира 21 точки за тима на Ню Орлиънс, който загуби преднина от 12 точки в последния период. "MVP! MVP! MVP!"



Fans showing Ingram love as he puts the Pelicans up 4 to close the game out #WontBowDown pic.twitter.com/RjpcAdkYCD — New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) January 3, 2021 Фред Ванфлийт вкара 27 точки за Торонто, а неговият съотборник Крис Боучър добави още 24. Отборът на Раптърс загуби четири от първите си пет двубоя през новия сезон, докато Ню Орлиънс е начело в Югозападната дивизия на Лигата. Фред Ванфлийт вкара 27 точки за Торонто, а неговият съотборник Крис Боучър добави още 24. Отборът на Раптърс загуби четири от първите си пет двубоя през новия сезон, докато Ню Орлиънс е начело в Югозападната дивизия на Лигата.

