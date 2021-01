Филаделфия победи Шарлът за 12-ти пореден път

Филаделфия победи със 127:112 у дома Шарлът в среща от редовния сезон от Националната баскетболна асоциация. Джоуъл Ембиид завърши с 19 точки и 14 борби в полза на домакините, които постигнаха пети успех през новия шампионат. Тобиас Харис добави още 24 точки, докато съотборникът му Бен Саймънс вкара 15 точки, овладя 12 топки под кошовете и подаде 11 асистенции.

