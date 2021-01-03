Бокс Поветкин: Готов съм за реванш с Владимир Кличко 03 януари 2021 | 03:55 Прочетена 45 0



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Руският боксьор Александър Поветкин сподели, че с радост би провел мач – реванш срещу украинеца Владимир Кличко, но няма чак толкова много да съжалява, ако боят не се състои, което е по-вероятно. През 2013 г. Кличко победи Поветкин в Москва с единодушно решение на съдиите. “Каквото и да се каже, Владимир Кличко е добър и силен боксьор. Аз загубих, не отричам. Не съумях да направя нищо от това, което бях планирал. Ако е писано да се съревноваваме още един път, ще бъда радостен, но ако не стане – нищо не може да се направи. Няма да се втурна към такава битка, говорейки, че е искам безумно”, каза Поветкин, цитиран от ТАСС.



На руснака сега му предстои още един мач с Дилиан Уайт, който трябва да се проведе в края на зимата или началото на пролетта. През август Поветкин нокаутира британеца в петия рунд в Англия.



БГНЕС

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