Доминацията на Селтик е към края си след нов успех на Рейнджърс в дербито

Въпреки че бе отбелязан само един гол, двубоят не мина без драматични моменти. "Детелините" останаха с човек по-малко в 62-ата минута, когато Нир Битън получи червен картон. Осем минути по-късно автогол на Калъм Макгрегър даде преднина на домакините.



FULL-TIME: Rangers 1-0 Celtic



Another @SPFL victory for #RangersFC at Ibrox. pic.twitter.com/QK5QbLCJ6p — Rangers Football Club (@RangersFC) January 2, 2021

За Рейнджърс това бе 14-та поредна победа в първенството, като отборът е загубил само четири точки и няма нито една загуба от началото на сезона. Тимът има само една загуба в последните си 32 срещи във всички турнири и тя бе от Сейнт Мирън в Купата на Лигата.

Rangers in the Scottish Premiership this season:



Played: 22

Won: 20

Drawn: 2

Lost: 0

Goals scored: 57

Goals conceded: 5



The first time since 1967 that Rangers have gone unbeaten in their opening 22 league matches of a season. pic.twitter.com/9Le6D4s6Ew — Footy Accumulators (@FootyAccums) January 2, 2021

Преди двубоя бе отбелязана една трагична годишнина. Преди 50 години на "Айброкс" 66 привърженици губят живота си, а над 200 човека са ранени, когато част трибуната на стадиона се срутва при напускането на зрителите след мач между Рейнджърс и Селтик.



След най-добрия си старт на сезона от 1928 г. Рейнжърс излезе уверен на терена, но гостите имаха предимство в началото на двубоя. Играчите на Нийл Ленън осъзнаваха значението на срещата и се хвърлиха напред, водени от Калъм Макгрегър, който бе с капитанската лента.



Те обаче не успяха да преодолеят блестящия днес Алън Макгрегър на вратата на домакините. Той спря съименикът си по фамилия, а след това и Лий Грифитс. По-късно вратарят направи и едно блестящо спясаване след удар на Грифитс.



What a Goalkeeper.



@therealgreegsy1 pic.twitter.com/9pvpNYFNe5 — Rangers Football Club (@RangersFC) January 2, 2021

Тимът на Джерард трудно удържаше съперника, но след почивката постепенно започна да изравнява играта. Решителният момент дойде в 62-ата минута, когато Алфредо Морелос успя да преодолее Битън, а израелецът го повали на терена, за което получи червен картон.



Малко по-късно Рейнджърс поведе. След ъглов удар топката бе отклонена от Арибо, удари се в рамото на Калъм Макгрегър и влезе в мрежата. Селтик опита да реагира, но вече бе пречупен и постигна много до края, а извън стадиона фенове на домакините запалиха фойерверките.



РЕЙНДЖЪРС - СЕЛТИК 1:0

