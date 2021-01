Зимни спортове Лин Сван с втора поредна победа в "Тур дьо ски" 02 януари 2021 | 15:27 - Обновена Прочетена 90 0







View this post on Instagram A post shared by Längd.se (@langdse) След като в петък триумфира и в спринта, днес Сван взе и победата в общия старт. Тя пресече финалната линия с време от 30:09.09 минути. Втора завърши рускинята Юлия Ступак на 0.7 секунди, а трета на 0.8 секунди остана американката Джесика Дигинс.



Шведката Фрида Карлсон, германката Катарина Хениг и американката Роузи Бренан също намериха място в топ 6 с минимално изоставане от челната тройка.



С втората си поредна победа Сван увеличи аванса си на върха в класирането на "Тур дьо ски". След първите два старта шведката има общо време от 32:42 минути. Тя води с 13 секунди пред Дигинс, с 18 секунди пред Карлсон с 20 секунди пред Бренан, с 40 секунди пред словенката Анамария Лампич и с 43 пред швейцарката Надине Фендрих.



В генералното класиране за Световната купа води Роузи Бренан с 451 точки. Втора с 388 точки е рускинята Татяна Сорина, а трета е нейната сънародничка Наталия Непряева с 340 точки. Победителката от днешния старт Лин Сван е девета с 266 точки.

Джесика Дигинс е начело и в класирането за Малката световна купа в дистанционните стартове 207 точки, следвана от Юлия Ступак със 145 и Татяна Сорина със 138.

Веригата "Тур дьо ски" се провежда в отсъствието на карантинираните състезатели от Норвегия. В неделя е третото състезание, което е преследване на 10 километра свободен стил



Класиране в топ 6 на масовия старт в класически стил във Вал Мюстаир:

1. Лин Сван (Швеция) - 30:09.09 минути

2. Юлия Ступак (Русия) - 30:10.6 минути

3. Джесика Дигинс (САЩ) - 30:10.7 минути

4. Фрида Карлсон (Швеция) - 30:11.3 минути

5. Катарина Хениг (Германия) - 30:11.9 минути

