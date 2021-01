НБА Финикс Сънс е първият отбор с 5 победи от началото на сезона (видео) 02 януари 2021 | 09:55 - Обновена Прочетена 291 0



копирано

106:103 над Денвър Нъгетс като гост.

CP3 lifts the @Suns to their 4th straight W! pic.twitter.com/1k5oStdEQw — NBA (@NBA) January 2, 2021

С много голяма заслуга за победата на "слънцата" бе гардът Крис Пол. Ветеранът в редиците на гостите вкара решителен кош 7 секунди преди края, а малко преди това, около половин минута преди финалната сирена, спомогна на тима си да промени съдийско решение в полза на Денвър. При резултат 102:100 на Микал Бриджес бе отсъдено нарушение, което да изпрати гарда на Денвър Гари Харис на наказателната линия. Пол обаче посъветва треньора на Финикс Монти Уилямс да използва правото си на оспорване на съдийското решение. Повторенията показаха, че Бриджес не е направил фаул и така Финикс задържа преднината си.

The bucket of all buckets. pic.twitter.com/DXwhGwxyQA — Phoenix Suns (@Suns) January 2, 2021

Крис Пол завърши мача с 21 точки, а с по 22 се отчетоха младите звезди на Финикс Девин Букър и Деандре Ейтън.



За Денвър 31 точки реализира канадецът Джамал Мъри, а сърбинът Никола Йокич остана на една борба от "трипъл-дабъл" със 17 точки, 11 асистенции и 9 борби. 202WON#WeAreTheValley | @Gatorade pic.twitter.com/bIGpXN0kUw — Phoenix Suns (@Suns) January 2, 2021 Финикс Сънс стана първият отбор с 5 победи от началото на сезона след победа съснад Денвър Нъгетс като гост.С много голяма заслуга за победата на "слънцата" бе гардът Крис Пол. Ветеранът в редиците на гостите вкара решителен кош 7 секунди преди края, а малко преди това, около половин минута преди финалната сирена, спомогна на тима си да промени съдийско решение в полза на Денвър. При резултат 102:100 на Микал Бриджес бе отсъдено нарушение, което да изпрати гарда на Денвър Гари Харис на наказателната линия. Пол обаче посъветва треньора на Финикс Монти Уилямс да използва правото си на оспорване на съдийското решение. Повторенията показаха, че Бриджес не е направил фаул и така Финикс задържа преднината си.Крис Пол завърши мача с 21 точки, а с по 22 се отчетоха младите звезди на Финикс Девин Букър и Деандре Ейтън.За Денвър 31 точки реализира канадецът Джамал Мъри, а сърбинът Никола Йокич остана на една борба от "трипъл-дабъл" със 17 точки, 11 асистенции и 9 борби.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 291 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1