НБА Атланта продължава с отличното си представяне в НБА (видео) 02 януари 2021 | 09:47 - Обновена Прочетена 374 0



копирано



That's how you start the New Year



pic.twitter.com/Hh5K7EDdVC — Atlanta Hawks (@ATLHawks) January 2, 2021 "Ястребите" спечелиха всяка една от четирите части на мача, а шестима техни играчи завършиха срещата с двуцифрен актив. С най-много точки - 23, завърши крилото Де'Анре Хънтър, който пропусна при само една от десетте си стрелби от игра. Още 21 точки за победителите добави Тре Йънг, а с 20 остана центърът Джон Колинс.

BRUHHHHH pic.twitter.com/IsaAqcX5P8 — Atlanta Hawks (@ATLHawks) January 2, 2021 За тима на Бруклин, за който това бе трето поражение в шест мача от началото на кампанията, с 28 точки се отличи Кевин Дюрант, а 21 прибави Кайри Ървинг. JC literally ended the game with a BANG pic.twitter.com/gyXrj2qFJ8 — Atlanta Hawks (@ATLHawks) January 2, 2021 Усилията на двете звезди на "мрежите" обаче не срещнаха голяма подкрепа от страна на съотборниците им и единствено Джо Харис достигна двуцифрен точков актив с 12. Атланта Хоукс записа четвъртата си победа от началото на сезона в Националната баскетболна асоциация, след като се наложи със 114:96 над тима на Бруклин Нетс като гост."Ястребите" спечелиха всяка една от четирите части на мача, а шестима техни играчи завършиха срещата с двуцифрен актив. С най-много точки - 23, завърши крилото Де'Анре Хънтър, който пропусна при само една от десетте си стрелби от игра. Още 21 точки за победителите добави Тре Йънг, а с 20 остана центърът Джон Колинс.За тима на Бруклин, за който това бе трето поражение в шест мача от началото на кампанията, с 28 точки се отличи Кевин Дюрант, а 21 прибави Кайри Ървинг.Усилията на двете звезди на "мрежите" обаче не срещнаха голяма подкрепа от страна на съотборниците им и единствено Джо Харис достигна двуцифрен точков актив с 12.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 374 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1