Невероятно: Чизнал унищожи ван Гервен по пътя към 1/2-финалите на Световното по дартс

Дейв Чизнал сътвори най-голямата сензация на тазгодишното издание на Световното първенство по дартс на PDC. В първия ден от новата година Чизи спря негативната си серия от 27 поредни мача без победа срещу световния №1 Майкъл ван Гервен и го изхвърли от надпреварата с разгромното 5:0 на 1/4-финалите на първенството.

40-годишният британец достига за пръв път до 1/2-финалите на шампионата на планетата, като в спор за място на финала ще се изправи срещу двукратния носител на трофея Гари Андерсън утре. По-рано днес Летящия шотландец също показа страхотно ниво и унищожи нидерландеца Дирк ван Дуйвенбоде с 5:1.

Dave Chisnall ends his 27 game winless run against Michael van Gerwen in style to reach the Semi-Finals.



Dave Chisnall produces the biggest win of his career WHITEWASHING the world number one Michael van Gerwen 5-0 to reach the semi-finals of the William Hill World Darts Championship!



CHISNALL WHITEWASHES VAN GERWEN!!!



Dave Chisnall ends a run of 27 games without a win over Michael van Gerwen as he WHITEWASHES the World Number One 5-0!



Gerwyn Price beats Daryl Gurney in an absolute thriller!



What a fight back from Gurney as he takes it all the way to a deciding leg, but Price holds to sneak into the Semi-Finals!



Чизнал приключи двубоя с невероятния среден резултат от 107.34, докато Майти Майк не успя да се доближи дори до 100-тицата и завърши с 98.29. Осмият в схемата регистрира цели 14 максимума срещу само 4 за ван Гервен, а също така беше по-точен при чекаутите с 48% (15/31) срещу 43% (7/16) за МВГ.Още в първия сет Чизи показа, че не е стигнал до 1/4-финалите, за да бъде лесна плячка за ван Гервен. Десничарят проби на два пъти своя съперник в първия сет, за да заличи ранен пробив и да излезе напред в резултата - 1:0. Чизи продължи да поддържа високата си успеваемост и в следващите две части, измъквайки ги с по 3:2 лега за преднина от 3:0 сета.Четвъртият сет също започна с пробив в полза на Чизнал, който рядко показваше колебания и съвсем закономерно затвори частта за 4:0. В оказалия се последен сет от мача ван Гервен беше безпомощен срещу средния резултат от 115.06 на Чизнал и така англичанинът записа една от най-великите победи в кариерата си - 5:0.

В първия двубой от вечерната сесия Гъруин Прайс спечели истинска драма срещу Дарил Гърни. Световният №3 успя да изтръгне успеха в решаващия пети лег от последния седми сет и по този начин надделя с крайното 5:4 сета. Така Прайс ще се изправи утре срещу 26-ия в схемата Стивън Бънтинг в другия 1/2-финал на Световното първенство.

1/2-финали на Световното първенство по дартс на PDC:

(3) Гъруин Прайс - (26) Стивън Бънтинг

(8) Дейв Чизнал - (13) Гари Андерсън