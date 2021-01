Манчестър Юнайтед 0:0 Астън Вила, вълнуващо начало на мача (гледайте тук)

Отборите на Манчестър Юнайтед и Астън Вила играят при резултат 0:0 на "Олд Трафорд" в първия си мач за 2021 година, който е и от 17-ия кръг на Премиър лийг.



ГЛЕДАЙТЕ ТУК

Оле Гунар Солскяер е направил четири промени в стартовия си състав. Като ляв бек днес играе Люк Шоу. В халфовата линия място намират Фред и Скот Мактоминей. Единсон Кавани е наказан, но титуляр е Антони Марсиал. Схемата на гостите пък е 4-2-3-1 с Оли Уоткинс на върха на атаката.

Here it is: our first starting line-up of 2021!



#MUFC

# #MUNAVL

#PL